Proceso de entrega-recepción en la Cuenca, se realiza en mayoría de municipios

Hay preocupación de que en Ayotzintepec no se realice este proceso.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante este último mes del año, la mayoría de los municipios de la Cuenca del Papaloapan ya inició con el proceso de entrega-recepción, por lo que la Coordinación de Atención Regional, está al pendiente de estas reuniones.

El Responsable de la Dependencia estatal Víctor Virgen Carrera, dijo que tienen la encomienda del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa de vigilar que este proceso se realice de manera adecuada para que el día 1 de enero, del relevo institucional se dé en un marco de tranquilidad, “hemos cuidado bastante de que exista gobernabilidad, para que no tengamos problemas en ninguno de los municipios de estos 3 distritos”.

En los municipios en donde ya inició este proceso de entrega-recepción son Jacatepec, Loma Bonita, Chiltepec, así como en Soyaltepec, Ojitlán, Usila, así como en Tlacoatzintepec, y otros más.

Aseguró que el relevo del día 1 de enero se tiene que dar sin ningún problema, por lo que seguirán acudiendo a los municipios; sin embargo están temerosos que en el municipio haya algún problema en el municipio de Ayotzintepec, en donde el cabildo está dividido y algunos trabajan en el palacio municipal, mientras otros más trabajan en una sede alterna.

