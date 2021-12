Pobladores exigen destitución de edil de San Martín Peras, lo señalan de diversas irregularidades

Denunciaron que hay obras “infladas” y que no se han realizado, piden que la OSFE realice una auditoría a la administración municipal.

Jorge Acevedo

San Martín Peras, Oaxaca.- Un grupo de habitantes del municipio de San Martín Peras, señalan de diversas irregularidades al edil de este municipio de la región mixteca, entre ellas destacaron que la autoridad municipal ha reportado la ejecución de varias obras, mismas que no se han aplicado por lo que exigen su destitución del cargo.

Refirieron que cuentan con documentos oficiales de la Contraloría del Estado, en dónde algunas de estas obras no se llevaron a cabo y a otras más sus costos fueron “inflados”, así lo denunciaron pobladores de las comunidades de Chiñón Peras, San José y El Carmen, así como de 14 mayordomías, que estuvieron presentes en la asamblea.

Los pobladores comentaron que hasta el 20 de octubre el municipio había reportado 13 millones de pesos, de los más de 50 millones de pesos que reciben al año, asimismo indicaron que de estos 13 millones, hay obras que están “dobleteadas” ya que aparecen en el ejercicio 2020 y 2021, situación que provocó la molestia de los habitantes.

Además dijeron que estas irregularidades empezaron a salir luego del asesinato del ex tesorero y del ex síndico municipal el pasado mes de octubre, cuando fueron asaltados en el municipio de Huajuapan de León, otras irregularidades que denunciaron son en los ramos de educación y salud, en los que no existen obras o apoyos, como ejemplo mencionaron que la clínica rural ha estado cerrada durante la pandemia.

Cabe recordar que el pasado 14 de noviembre se llevó a cabo una asamblea, en dónde el edil de manera voluntaria presentó su renuncia, esto luego de los reclamos que le hicieron los habitantes de San Martín Peras y sus comunidades, sin embargo a pesar de esta decisión del Presidente Municipal, los pobladores dijeron que continúa tomando decisiones al interior del cabildo.

Además en el 29 de noviembre el Presidente Municipal de San Martín Peras Román Juárez Cruz, comentó que un grupo armado pretende apoderarse de la presidencia municipal por la fuerza, lo cual fue desmentido por los pobladores por medio de un video, en dónde se ve al edil golpeando a civiles y realizando disparos frente al palacio municipal.

Cuando Juárez Cruz renunció al cargo, se llamó al suplente Salvador Vega para que asumiera el cargo, sin embargo no atendido el llamado de la ciudadanía, situación que contribuye a la desestabilidad en el municipio, asimismo piden que se revoque el mandato al regidor de educación Braulio González Ortíz, lo cual fue aprobado por la asamblea.

Finalmente piden al Congreso del Estado que apruebe la renuncia del edil y que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE), realice una auditoría a la administración de San Martín Peras, para que se dé a conocer en qué se han utilizado los recursos públicos en los dos años de administración de Román Juárez Cruz.

