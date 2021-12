Llaman a participar en feria de la Paz y Desarme Voluntario en Oaxaca

Están canjeando armas por dinero y juguetes bélicos por juguetes didácticos.

Mario Romero

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante este fin de semana se realizó en la ciudad de Oaxaca, la Feria de la Paz y Desarme Voluntario, con la finalidad de que la ciudad de Oaxaca sea un lugar de paz.

La encargada de Despacho de la Secretaría Publica Dalia Baños Noyola, puntualizó que están trabajando con dependencias de los 3 niveles de gobierno, y entre las actividades que estarán realizando son el canje de armas a cambio de un apoyo económico el cual depende del tipo de arma y un tabulador con el que cuentan y que fue determinado por parte de la Secretaria de Defensa Nacional (SEDENA).

Además están cambiando juguetes bélicos por juguetes didácticos, en esta feria que estará durante este fin de semana en la plaza de la Danza, y que busca que el haya más paz en el municipio,

El desarme voluntario lo podrán hacer hasta el próximo 14 de diciembre, y el cual buscan llevarlo a los municipios más grandes y en donde haya un alto índice de violencia, principalmente en regiones de los Valles Centrales, el Istmo y la Cuenca del Papaloapan.

La encargada invitó a los ciudadanos a disfrutar de las actividades, pero sobre todo al canje ya sea de armas y de juguetes bélicos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario