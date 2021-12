Garantizará Comisión Instructora del Congreso un trabajo permanente

En la instalación se declaró que se evitaran los abusos de la autoridad en el ejercicio de la función pública.

San Raymundo Jalpan, Oax. 4 de diciembre de 2021.- La Comisión Instructora de la 65 Legislatura de Oaxaca realizará un trabajo oportuno y permanente para garantizar el adecuado actuar en la función pública.

En la instalación de la Comisión Instructora, presidida por la parlamentaria Minerva Leonor López Calderón, destacó que trabajarán en conjunto para evitar abusos de la autoridad en el ejercicio de la función pública y apoyar en los problemas que se presenten en los municipios, dependencias y órganos autónomos.

“Estaremos trabajando, vigilaremos y legislaremos a favor del fortalecimiento de nuestro Estado”, expresó López Calderón.

Las y los integrantes de esta Comisión acordaron que velarán siempre por los principios de integridad que la sociedad oaxaqueña demanda.

Este órgano legislativo está integrado también por las diputadas María Luisa Matus Fuentes, Rosalinda López García, Luisa Cortés García y el diputado Luis Alfonso Silva Romo.

Cabe destacar que la comisión está encargada de los asuntos en materia de juicio político, declaración de procedencia y revocación, suspensión o inhabilitación de algunos de sus miembros.



