Fallece ex Presidente de Tuxtepec Javier García Sánchez

En el año 2014 en la Administración de Antonio Sacre fue nombrado Hijo Predilecto de Tuxtepec.

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado falleció el ex Presidente de Tuxtepec y Fundador de los Charros de la Cuenca del Papaloapan, Francisco Javier García Sánchez, quien en el año 2014 en la administración de Antonio Sacre Rangel, fue nombrado Hijo Predilecto de Tuxtepec.

Javier García Sánchez falleció a los 88 años, fue presidente Municipal del año 1993 a 1995 y es recordado por ser un hombre con visión y trabajador, entre las acciones que emprendió en su administración fue la construcción del Macro Tanque que actualmente abastece de agua a las colonias cercanas al Tecnológico de Tuxtepec.

Fue Fundador de los Charros de la Cuenca del Papaloapan, y su pasión por la charrería lo llevó a ser Presidente de la Federación Mexicana de Charrería de 1996 al 2000, además en el año 2017 fue develada una placa conmemorativa en su honor en el salón de la Fama de la Federación Mexicana de Charrería.

Y este sábado con un emotivo mensaje, dieron a conocer su fallecimiento.

“EL LEGADO DE LOS MÁS GRANDES SERES HUMANOS SIEMPRE SERÁN SUS HUELLAS”

Queremos informarles que nuestro patriarca y fundador DON JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ hoy descansa en los cálidos brazos de señor.

Personas como él llenan de punta a punta cada espacio con su enseñanza, su sabiduría, sus acciones, sus consejos, su bondad, su alegría y su gran ejemplo que vivirá por siempre en cada uno de nosotros y en las generaciones que vengan.

Hoy estamos convencidos que los grandes como él no mueren.

Hoy festejamos su vida y nuestra vida junto a él.

Hoy se va un hombre que nos dio siempre y demasiado de todo, pero sobre todo nos enseñó a levantarnos y a ganarnos un lugar en este mundo.

