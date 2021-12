Registran los SSO 219 casos activos en 68 municipios, cinco hospitales al 100% de su capacidad

-Previene las infecciones respiratorias, evitando los cambios bruscos de temperatura, consume frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

-Se contabilizan 31 casos nuevos y una defunción

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de diciembre de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), destacan que de acuerdo al informe técnico diario, este jueves se han registrado 219 casos activos de COVID-19 en 68 municipios, y cinco hospitales se encuentran al 100% de su capacidad.

Este 2 de diciembre se han contabilizado 31 casos nuevos y una defunción, que suman 83 mil 294 acumulados y cinco mil 596 decesos, 77 mil 479 personas se han recuperado del virus y hay cinco mil 827 pacientes sospechosos.

La institución exhorta a la población prevenir no solo el COVID-19, sino también las infecciones respiratorias, evitar exponerse a los cambios bruscos de temperatura, consumir frutas y verduras ricas en vitamina A y C, abrigar a menores de 5 años y personas mayores de 60 años, así como, seguir las recomendaciones del uso del cubrebocas, mantener la sana distancia y el lavado de manos.

De acuerdo al panorama Jurisdiccional, Valles Centrales contabiliza 50 mil 568 casos confirmados y dos mil 483 personas han perdido la vida por el virus SARS-CoV-2, Istmo reporta 11 mil 792 casos confirmados y mil 199 muertes, Mixteca seis mil 459 casos confirmados y 572 defunciones, Costa cinco mil 861 casos confirmados y 470 decesos, Tuxtepec cinco mil 664 casos confirmados y 556 muertes, Sierra dos mil 950 casos confirmados y 316 defunciones.

Los 31 casos nuevos, afectan a 20 municipios siendo los principales Asunción Nochixtlán y Oaxaca de Juárez con cinco cada uno, Ciudad Ixtepec, Matías Romero y Teotitlán de Flores Magón dos cada uno, el resto un solo caso.

En relación al personal del Sector Salud que ha sido contagiado por el virus, suman seis mil 717 de los cuales mil 925 es de la rama médica, dos mil 509 de enfermería y dos mil 283 de otras áreas afines.

De las cinco mil 596 defunciones contabilizadas, por sexo tres mil 572 son hombres y dos mil 024 mujeres; los grupos de edad más afectados son los de 65 y más con dos mil 606, de 50 a 59 con mil 186 y de 60 a 64 con 766; las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Este jueves se tiene el registro de seis nuevos hospitalizados de un total de 96 que se encuentran recibiendo atención médica, hay 327 camas disponibles de un total de 423, con un porcentaje global del 22.7% de ocupación de la red hospitalaria para la atención de la emergencia sanitaria, siendo las Jurisdicciones Sanitarias de la Mixteca con 44.4%, Tuxtepec con 38.2% y Valles Centrales con 24.9%, las de mayor saturación.

La institución recuerda que existen cinco centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada, como los hospitales: General de zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General “Doctor Aurelio Valdivieso”, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1. Ante cualquier emergencia pueden marcar al 911.

