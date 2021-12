Pese a desorden y falta de acciones, Noé Ramírez “no ve molestia” de la ciudadanía ante su gobierno

-Las múltiples desatenciones en el orden municipal, desde falta de servicios básicos, semáforos hasta permitir la ejecución de una obra desordenada por parte del gobierno estatal, son algunas de las principales molestias.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Pese a la evidente molestia de los ciudadanos con la administración municipal actual y de la cual hay manifestaciones de inconformidad todos los días en redes sociales, el edil Noé Ramírez Chávez asegura que desconoce esos sentires de la población.



Los adjetivos calificativos en contra del gobierno municipal son múltiples, el hartazgo es basto, pues pasado el proceso electoral de este año las deficiencias en los diferentes servicios municipales fueron cada vez más notorios.



Falta de un eficiente servicio de recolección de basura, parado en algunas ocasiones por falta de combustible o camiones descompuestos; constantes cortes de agua potable; inseguridad; semáforos descompuestos; falta de alumbrado público, mayor ambulantaje y hasta permitir que se realizara con desorden una obra del orden estatal en el centro de la ciudad, entre otros temas, son las quejas constantes.



Sin embargo, estas molestias el presidente municipal no las percibe, así lo manifestó en entrevista este viernes, a menos de un mes de que deje el cargo.



“No entiendo el cuestionamiento, no había escuchado que alguien lo diga”, expresó Ramírez Chávez a pregunta expresa sobre su opinión de quejas ciudadanas.



Por lo que prefirió evadir el cuestionamiento y responsabilizar del mal estado de las calles del centro de Tuxtepec a la Comisión Nacional del Agua (CEA) por la obra que realiza a pesar que en múltiples ocasiones la empresa constructora indicó que el ayuntamiento daba el visto bueno de las calles que serían intervenidas.



Durante diferentes situaciones, pero en especial en lo relacionado a la obra estatal, la ciudadanía esperó acciones oportunas que no llegaron hasta ahora con la suspensión de la obra a a partir de este 2 de diciembre.



Y fue justamente ese aparente abandono que sintió la población, pero en especial el sector comercial, el principal afectado, el que por cuenta propia decidió conformar un comité para tratar de tener conocimiento de la logística de la obra.



ENTREGA –REPECIÓN



Respecto al proceso de entrega-recepción con el gobierno entrante, indicó que en varias de las área ya registran entre el 80 y 100 por ciento de avancen, pero en las área de Administración, Tesorería y Obras Públicas el proceso es más lento por la complejidad de las áreas.



Ramírez Chávez dijo que el proceso se lleva a cabo sin contratiempos y con total cooperación sin negar información a quienes los sustituirán a partir del 1 de enero.

