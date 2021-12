Padres de familia del CAM 52 de Oaxaca, bloquean el crucero del estadio de béisbol

-Exigen que se mejoren las instalaciones, así como el suministro de equipo y material para la atención de sus hijos.

Mario Romero/José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este viernes padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 52, se manifestaron con un bloqueo en el crucero del estadio de béisbol en la capital oaxaqueña, para exigir que se mejoren las instalaciones, así como el suministro de equipo y material para la atención de sus hijos.

Señalaron que el material y equipo que tienen actualmente no son los adecuados, además dijeron que se deben mejorar para dar una mejor atención, sobre todo por la pandemia de Covid y ante la llegada de la cuarta ola de contagios, asimismo hicieron un llamado a las autoridades para que se regularice el pago de los maestros.

En conferencia de prensa en el bloqueo, mencionaron que a los maestros les adeudan alrededor de seis meses de salario y que a pesar de ello continúan dando atención a los alumnos, es importante mencionar que los manifestantes bloqueaban en paso únicamente durante la luz roja del semáforo, sin embargo al no tener respuesta a su demanda, instalaron un bloqueo total.

Para el bloqueo los manifestantes utilizaron varias unidades del transporte urbano, incluyendo una unidad del CityBus, el bloqueo está provocando afectaciones a la circulación vial en la zona.

