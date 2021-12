Obra de rehabilitación de agua potable, hace “visibles” hundimientos en casco urbano de Tuxtepec

-Al momento suman 6 los socavones que están por atender



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Los diversos trabajos de la obra de rehabilitación de la red de agua potable en Tuxtepec, hicieron visibles algunos hundimientos en el casco urbano, así lo dio a conocer el Director de Agua Potable Carlos Camarillo Prieto.

Dijo que en la mayoría del casco urbano hay hundimientos, por el tema de las descargas y fallas en las tomas de agua, sin embargo, por el paso de la maquinaria y el romper las calles para el cambio de la red de agua potable, han salido a la luz algunos socavones, los cuales han ido reparando dependiendo su importancia, además de que tienen que reparar antes de continuar la obra en los diversos puntos.



Algunos puntos que están por atender son en Bonfil con esquina Hidalgo, así como en la calle Galeana y otros más, mismos que se van rehabilitando como lo marca el calendario, sin embargo, dan prioridad a los que son más importantes, y otros más pueden tardar alrededor de 5 días atender.



Al momento suman unos 6 hundimientos que estarán atendiendo en próximos días, y para detectarlos, personal del área realiza revisiones en los drenajes, y así de encontrar “detalles” estarían haciendo los trabajos.

