No hay favoritos en el PRI, candidato o candidata se definirá en Asamblea de Delegados

-La dirigencia estatal dijo que el encuentro entre las y los actores políticos que se registraron, fue para poner en claro que no hay “favoritos” en la contienda interna.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Hasta el momento no hay precandidatos en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que la selección del candidato o candidata se dará por medio de una Asamblea de Delegados, la cual deberá realizarse a más tardar el 15 de marzo de 2022, así lo dio a conocer el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Alejandro Guevara.

Asimismo indicó que este encuentro entre las y los actores políticos que se registraron, fue para poner en claro que no hay “favoritos” en la contienda interna, en dicho encuentro estuvieron presentes las Diputadas Federales Mariana Nassa Piñeyro y Eufrosina Cruz Mendoza, también asistieron Francisco Ángel Villarreal, German Espinosa y un representante de Heliodoro Díaz Escárraga, quienes renunciaron al IEEPO, a la Secretaría de Administración y a la Secretaría de Seguridad Pública respectivamente.

En la sede del Comité Directivo Estatal, en la conferencia de prensa no estuvo presente el ex Director General de la Comisión Estatal del Agua Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, quien también manifestó su intención de buscar la candidatura del PRI al Gobierno de Oaxaca, es importante mencionar que Díaz Escárraga no estuvo presente, debido a cuestiones de salud.

En su intervención el Presidente del CDE del PRI Eviel Pérez Magaña, comentó que el partido presentó ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) su intención de conformar una coalición con otras fueras políticas, además reiteró que el PRI tiene amplias posibilidades de ganar la contienda electoral, debido a los conflictos al interior de MORENA.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario