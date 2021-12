Más de 33 mil dosis, anticovid se aplicarán en la Cuenca

-Durante los dos primeros días se la jornada, se tuvo gran afluencia

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante esta jornada de vacunación en la Cuenca del Papaloapan, se estarán aplicando más de 33 mil dosis de vacunas contra el covid, durante estos 3 días en los diversos municipios.

Personal de la Delegación de Bienestar informó que se destinaron más de 33 mil vacunas para la región, de las que al menos, de forma preliminar, se cuenta con el reporte que se aplicaron más de 8 mil dosis en Tuxtepec durante los dos primeros días de jornada.

En esta ocasión, el interés por recibir la vacuna rebasó las expectativas, registrándose kilométricas filas desde las primeras horas de cada jornada, así como decir quedarse a dormir a fuera de la sede para ser de los primeros y no perder sus lugares al segundo día.

En esta jornada se aplicó la primera dosis para los jóvenes de los 15 a los 17 años, siendo adolescentes los que más se veían en las filas acompañados por sus padres, además se aplicó la segunda dosis en los jóvenes de los 15 a los 17 años con algunas comorbilidades; así como a los rezagados de los 18 años y más tanto los que fueron vacunados con la dosis Aztra Zeneca, así como la Sinovac.

Así mismo, en esta jornada se está aplicando la única dosis de cansino para todos los que no habían tenido la oportunidad de vacunarse.

A pesar de la gran afluencia durante este miércoles y jueves, este viernes la afluencia fue mínima.

Con esta jornada se avanza en el número de la población que por lo menos ya tiene una dosis, quedando tan solo el sector de los 15 años para abajo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario