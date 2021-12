Inicia Congreso estudio de leyes de ingresos para municipios de Oaxaca

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 3 de diciembre de 2021.- La 65 Legislatura del Congreso del Estado analizará a detalle las leyes de ingresos y demás temas hacendarios de los municipios de Oaxaca, que estarán vigentes durante el ejercicio fiscal 2022.

Para comenzar con las labores legislativas, en la instalación de la Comisión Permanente de Hacienda se presentó el programa anual de trabajo y se declaró en sesión permanente para recibir y revisar las leyes de ingresos de los ayuntamientos.

Al respecto el diputado, Freddy Gil Pineda Gopar, presidente de la comisión, expuso que iniciarán los estudios, análisis y comentarios para la creación de los respectivos dictámenes e iniciativas.

Este órgano legislativo es el encargado de analizar o modificar los lineamientos en el rubro hacendario para los municipios y el Estado, autorizar la constitución de fideicomisos de financiamiento que prevé la ley en la materia, así como de la reestructuración o refinanciamiento de la deuda pública.

La comisión también está integrada por las legisladoras Yesenia Nolasco Ramírez, Tania Caballero Navarro, Reyna Victoria Jiménez Cervantes e Ysabel Martina Herrera Molina.

