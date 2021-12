IEEPO a favor de los derechos de la niñez en el caso del Centro de Atención Múltiple No. 52

-El Instituto da cumplimiento puntual al pago de nóminas ordinarias y prestaciones a trabajadoras y trabajadores de la educación en activo.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 03 de diciembre de 2021.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) da cumplimiento puntual al pago de las nóminas ordinarias y prestaciones a trabajadoras y trabajadores de la educación en activo que han demostrado estar en un centro de trabajo oficial con documentación idónea, así como el haber cumplido con sus obligaciones en los términos que prevé la Ley Federal del Trabajo y demás normatividad aplicable.

Ante la situación que se presenta en el Centro de Atención Múltiple (CAM) número 52, el Instituto mediante un trato respetuoso ha privilegiado el diálogo y escuchado los planteamientos presentados e incluso al advertir anomalías de diversos trabajadores relacionadas con su autoubicación, inició acciones para su regularización, garantizándoles certeza laboral y jurídica, anteponiendo siempre el interés superior de los derechos de las niñas y niños a tener una educación adecuada.

Como lo marca la ley y la normatividad en la materia, personal administrativo y docente en Centros de Atención Múltiple (CAM), donde se atiende al alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes que enfrenta barreras que limitan el aprendizaje y la participación, deben cubrir el perfil establecido para no incurrir en acciones fuera de la ley y garantizar los servicios educativos que se requieren.

En este sentido, el IEEPO ha trabajado constantemente para que el personal cumpla con el perfil requerido para la educación de niñas y niños que acuden a estas instituciones educativas, al mismo tiempo que se han realizado obras de mejora en la infraestructura física y entrega de mobiliario y equipo.

Respetuoso de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación, el Instituto mantiene una política de puertas abiertas para la atención de los planteamientos del personal educativo de esta institución, a quienes les exhorta a seguir por esta vía como ya lo han hecho algunos docentes que se han acercado a la Unidad de Educación Especial con la disposición para regularizar su situación.

En el CAM se atiende a niños, niñas y jóvenes que por sus necesidades aún no se han podido incluir en las escuelas de educación regular, para proporcionarles una atención educativa pertinente. Por tanto, requieren de adecuaciones curriculares altamente significativas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario