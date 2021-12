Fugas de agua en Tuxtepec las deberá reparar la constructora de la obra de CEA: Noé Ramírez

-A pesar de que ya se suspendió la obra en atención al comercio según el Ayuntamiento, la empresa constructora debe cumplir con reparar los desperfectos, así como retirar el escombro.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Ante la suspensión de la obra de rehabilitación de agua potable en Tuxtepec por parte del Ayuntamiento y el registro de fugas de agua en diferentes puntos de la ciudad, el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, indicó que aún con la suspensión, la empresa constructora debe atender esas fallas.



En entrevista indicó que la constructora a cargo de la Comisión Estatal de Agua (CEA) deberá reparar las fugas en los puntos intervenidos en el centro de la ciudad y para lo cual también se establecerá un tiempo límite.



Apuntó que para concretar los pendientes con la empresa se llevará a cabo otra mesa de trabajo para definir últimos días de labores para que también limpien los escombros y cubran las zanjas que abrieron.



Según las autoridades municipales, la suspensión de la obra es producto de la atención a la demanda del sector comercial que en diferentes ocasiones manifestó que no permitirían el avance de la obra en temporada de decembrina, por lo que la construcción de la nueva red de agua podrá retomarse hasta después del 6 de enero.



Los problemas que se han generado con la obra de agua potable son parte de la herencia del gobierno municipal actual de Tuxtepec al entrante el 1 de enero.

