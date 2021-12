Sigue Hospital Regional de Tuxtepec, careciendo de personal

-Aunque en estos momentos, lo que ayuda es que hay pocos pacientes con covid



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de la lucha constante y de los reclamos que han emprendido desde el mes de agosto, hasta el momento, en el Hospital Regional de Tuxtepec no se ha contratado al personal que fue rescindido de su cargo en meses anteriores.



El Delegado Sindical del Hospital Marco Antonio Hernández, dijo que a nivel estatal fueron rescindidos más de 2 200 trabajadores en los meses de agosto y septiembre, siendo 34 de este hospital, quienes hasta el momento no han sido re contratados, a pesar de la presión que han estado realizando.



Dijo que no cuentan con información alguna de cuándo podrían ser rencontrados, y lo que ha ayudado en estos momentos es que hay poco pacientes de covid, y el personal no tiene que doblar turnos o bien que la carga de trabajo se aglomere “pero una vez que el hospital se vuelva a reconvertir a un hospital como era antes nos va a hacer fala ese personal que no ha sido contratado” puntualizó.



Actualmente, también carecen de personal de vigilancia, por lo que también exigen contar con éste, ya que han tenido algunos inconvenientes.



En otros temas, el Dirigente, puntualizó que están en la incertidumbre ya que no han sido notificados sobre un bono que reciben por estas fechas, por lo que tocarán este tema con el Gobernador Alejandro Murat y así sigan beneficiados con este logro que en su momento obtuvieron, sin embargo en caso de que no lo reciban, podrían movilizarse.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario