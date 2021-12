Realizarán en Tuxtepec, Primer Festival Navideño 2021

-Será los días 10 y 11 de Diciembre y se realizará en el Parque de la Piragua y en Los Cobos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Integrantes de la Red de Colectivos Educativos y socio culturales del Sotavento, anunciaron el Primer Festival Navideño Por la Familia 2021, que se realizará el viernes 10 y sábado 11 de diciembre.

La Presidenta de la Red Patricia Casas Solano, dio a conocer que este Festival tendrá como actividades la presentación de la rama cuenqueña, con los versos y tonadas originales; además de una pastorela cuenqueña llamada “Belem Yo también”, del autor Sabino Pérez, así como Villancicos cuenqueños, acompañados de música de jarana y la tonada sotaventina; además del viejo al baile de son y marimba.

La presentación de estas actividades se realizará el viernes 10 de diciembre en el Parque La Piragua, además del sábado 11 de diciembre en el parque de Los Cobos; en ambos lugares a partir de las 6 de la tarde, siguiendo todas las medidas y coordinándose con los comités de vecinos.

La red de colectivos educativos socio-culturales “unidos por la Familia y Paz en el Sotavento Oaxaqueño”, busca consolidar la paz a través de de la generación de actividades socioculturales de convivencia y apego familiar, con la finalidad de que haya una sociedad libre de violencia.

No es la primera vez que este colectivo realizan actividades, en el pasado mes de noviembre realizaron un festival relacionado a la celebración de Día de Muertos, y en esta ocasión se están coordinando con otros colectivos más para poder realizar este festival.

