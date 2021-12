Realizará Mesa Redonda Panamericana de Tuxtepec, rifa de mil dólares en apoyo a Becarios

-Aseguran que cuentan con 9 estudiantes de bajos recursos que están siendo apoyados por esta Asociación tal y como lo ha venido haciendo desde hace 27 años y varias generaciones.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca:- Elvira Hernández López integrante de la Mesa Redonda Panamericana en la ciudad de Tuxtepec, informó sobre la rifa de mil dólares que está realizando esta Asociación con el fin de seguir apoyando a estudiantes con bajos recursos.

Dijo que el dinero que se recaude con esta rifa, será destinado para seguir pagando las becas de 9 jóvenes que ya cuentan con estos apoyos para sufragar los gastos que se requieren en las escuelas donde estudian.

Destacó que durante 27 años, han estado apoyando a varias generaciones, sin embargo en este último año aclaró que estarán apoyando a los que cursan una carrera profesional y con un promedio de calificación de 8 en adelante, por lo que aseveró que estos apoyos han sido destinados a jóvenes de toda la región de la Cuenca del Papaloapan.

Así también explicó que los que han sido beneficiados con estos apoyos, han sido profesionistas sobre salientes en cualquiera ámbito, por lo que dijo que es de reconocerse el esfuerzo en conjunto, tanto por los estudiantes como de esta Asociación.

También señaló que otras de las actividades que ha estado realizando para reunir recursos destinados a las becas, es con las ventas de mole, la cual asegura que aún tienen en venta al igual que frutas en conservas al público en general.

