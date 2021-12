Notifican los SSO una defunción y 73 casos nuevos de COVID-19

-En las últimas 24 horas se ingresó un nuevo paciente a hospitalización, hay un total de 90

-La pandemia activa se ubica en 63 municipios

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 1 de diciembre de 2021.- En la entidad 83 mil 263 personas se han contagiado de COVID-19, de ellos el 92.9% se recuperaron, lo que representa 77 mil 432 pacientes, informaron este miércoles los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

La institución destacó que en las últimas 24 horas se notificaron 73 contagios nuevos en 36 municipios, y una defunción asociada al coronavirus, con lo que el número de fallecimientos a nivel estatal alcanzó los cinco mil 595.

En cuanto a los casos activos en Oaxaca se reportan 236, ubicados en 63 ayuntamientos, de los cuales 158 son residentes de Valles Centrales, 30 en la Costa, 22 en la Mixteca, 10 en Tuxtepec, nueve en la Sierra y siete en el Istmo.

Así también hay cinco mil 832 notificaciones como sospechosas y un acumulado de 65 mil 712 personas con diagnostico negativo.

Respecto a los casos nuevos cuantificados en esta jornada, Oaxaca de Juárez se encuentra a la cabeza con 18 pacientes, Santa Cruz Xoxocotlán con cuatro, así como la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Lorenzo Cacaotepec, Santa María Ecatepec y Villa de Zaachila con tres positivos cada uno, el resto dos y uno.

En tanto, del acumulado de personas confirmadas en la entidad, 50 mil 556 corresponden a Valles Centrales, 11 mil 787 al Istmo, cinco mil 664 a Tuxtepec, cinco mil 859 a la Costa, seis mil 447 a la Mixteca y dos mil 950 a la Sierra.

Para este 1 de diciembre se tiene contabilizado un total de 39 mil 973 mujeres que han enfermado por COVID-19 y 43 mil 290 hombres, del total, dos mil 024 personas del sexo femenino y tres mil 571 del masculino ha fallecido a causa de la pandemia.

De acuerdo a las estadísticas de mortalidad por el virus, de las cinco mil 595 muertes, dos mil 482 pertenecen a Valles Centrales, mil 199 al Istmo, 556 a Tuxtepec, 470 a la Costa, 572 a la Mixteca y 316 a la Sierra.

La ocupación de camas para la atención de la emergencia sanitaria se encuentra de manera general al 21.3%; por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales notificó 24.9%, Istmo 13.1%, Tuxtepec 26.5%, Costa 12.7%, Mixteca 37.1% y la Sierra no presenta camas ocupadas. Para este inicio de mes de diciembre tres nosocomios están al 100% de saturación, con un nuevo ingreso hospitalario, para un total de 90 hospitalizados.

Esta dependencia reitera el llamado a la población para que acudan a completar el esquema de vacunación contra el COVID-19, ya que en caso de contraer el virus se reduce el riesgo de complicaciones y fallecimiento, y con ello, se avanza en la lucha contra la pandemia.



