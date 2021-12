Larga vida a la cuarta transformación de México: Armando Contreras Castillo

-El aspirante a la candidatura de Morena al Gobierno de Oaxaca, estuvo presente en el tercer aniversario de la toma de protesta del Presidente López Obrador

Jorge Acevedo

Ciudad de México.- En el marco del tercer año de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Diputado Federal Armando Contreras Castillo hizo un reconocimiento a los trabajos y avances del gobierno en turno, desde la plancha pletórica del zócalo capitalino, Contreras Castillo enfatizó que se han cumplido con las promesas de campaña que el ejecutivo federal hizo con el pueblo de México.

“La transformación del país llego para quedarse, con Morena los mexicanos tienen garantizados su bienestar y derechos que por ley les corresponde, a todo el Pueblo de México y principalmente a los más pobres”, con los resultados obtenidos a la mitad de la administración federal México avanza dijo en relación a que los programas sociales llegan a los hogares más necesitados, con ello agregó se generan mejores condiciones de vida y desarrollo social.

“Los legisladores nos hemos encargado de aprobar los presupuestos y las Leyes que el titular del Poder Ejecutivo necesita para garantizar con ello el acceso a todos los programas sociales” puntualizó, acompañando al Presidente de la República en el Zócalo democrático de la Ciudad de México al Presidente ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR Junto a una representación de distintas regiones de Oaxaca, el legislador federal acudió a la convocatoria emitida por el Presidente de la República en su mensaje dirigido a la nación con motivo de su exitoso tercer año de gobierno.

