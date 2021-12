“Frena” ayuntamiento de Tuxtepec obra de rehabilitación de agua potable

-La autoridad indicó que la obra debe y puede retomarse hasta el 6 de enero .

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves, el gobierno municipal optó por “parar” por un mes los trabajos de la obra de rehabilitación de la red de agua potable de Tuxtepec, con la finalidad de que durante este mes de diciembre, no rompan calles para no seguir afectando las ventas del sector comercial, ya que este mes lo consideran el mejor para repuntar sus ventas.

Al medio día, hubo una reunión entre las autoridades municipales, acordando que iban a detener los trabajos, debido al sin número de quejas de la población, especialmente de los comerciantes, por lo que tras la reunión se le notificó al superintendente de la Obra Ricardo Morales, pertenecientes a la empresa Consultores de la cuenca S. A. de C. V. que a partir de este viernes ya no quieren que haya más calles abiertas, por lo menos este mes de diciembre.

El Director del Agua Carlos Camarillo Prieto, dio a conocer que el 18 de noviembre se le solicitó al Gobierno del estado que tenían que suspender la obra desde el 1 de diciembre y retomar los trabajos el próximo 6 de enero, sin embargo al no tener una respuesta, optaron por acudir con la fuerza pública, para suspender la obra.

Agregó además, que el contrato de la empresa terminó el pasado 1 de diciembre y no cuentan con otro documento en donde hayan solicitado un plazo, por lo que optaron por suspender la obra y así se apoye a los comerciantes, quienes ven en este mes una esperanza para reponerse, ya que en los dos últimos años, las ventas no han sido favorables.

Por su parte, el superintendente de la Obra Ricardo Morales, señaló que no pueden dejar tramos abiertos, por lo que cerrarán los puntos que estén abiertos y estarían retomando los trabajos hasta el 6 de enero, “yo como empresa no puedo dejar esos trabajos, así sin ejecutar, tengo que reponer concreto, tengo que limpiar para evitar accidentes”.

Así mismo, puntualizó que los trabajos terminarían en los últimos días de diciembre, sin embargo con esta suspensión posiblemente estarían terminando en enero, ya que la obra ya tiene un 85% de avances y tienen que reprogramarla.

Esta obra, según lo programado debió terminar el pasado 1 de diciembre, sin embargo ahora será el próximo año que se logre terminar esta rehabilitación de la red de agua potable, que tuvo una inversión de alrededor de 50 millones de pesos; sin embargo esta obra a pesar de la gran inversión que tendrá ha provocado un sin número de quejas, la mayoría por la mala planeación y sobre todo, por cerrar varias vialidades al mismo tiempo, pero además por los “hoyos” que se dejan y que en temporada de lluvias son un peligro para automovilistas y peatones.

