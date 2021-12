Fallece el exlegislador priista Enrique Jackson

-El Partido Revolucionario Institucional, así como algunos políticos y personajes emitieron sus condolencias.

El exlegislador del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Jackson, falleció este miércoles a los 75 años de edad.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Enrique Jackson, destacado priista, quien trabajó de manera decidida por el progreso de México”, dijo la cuenta del partido en Twitter.

“Nuestra solidaridad con su familia, amigos y con todo el priismo nacional por tan sentida pérdida. Descanse en paz”, añadió el tuit.

Algunos funcionarios también manifestaron sus condolencias. El diputado federal Berna Antelo, expresó en Twitter: “Un gran viejo, DEP Don Enrique un ejemplo de entrega al servicio público, siempre al pendiente de su natal Sinaloa pero sobre todo de amado México”.

El expresidente Felipe Calderón tuiteó: “Lamento mucho el fallecimiento de Enrique Jackson; más allá de diferencias, fue siempre conmigo un hombre de palabra. Mis condolencias a su familia, amigos y a quienes lo seguían y respetaban dentro y fuera del PRI. Descanse en paz”.

El exsecretario del Trabajo Javier Lozano, difundió también: Lamento el sensible fallecimiento de Enrique Jackson Ramírez, político de altura y hombre de palabra. Descanse en paz. Mis condolencias a su apreciable familia.

Jackson era licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, y fue presidente del Senado de la República de México.

