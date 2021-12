Edil de Zaachila evita iniciar proceso de entrega-recepción

-El plazo venció el pasado 30 de noviembre y no hay intenciones de iniciar con este proceso que contempla la ley

Graciano Gómez/Jorge Acevedo

Villa de Zaachila, Oaxaca.- La Ley Orgánica Municipal del Estado se Oaxaca señala que el proceso de entrega-recepción en los ayuntamientos se debe iniciar a más tardar el 30 de noviembre, sin embargo el edil en funciones de la Villa de Zaachila Castulo Bretón, ha evitado que se inicie con este procedimiento, así lo denunció el Presidente Municipal Electo Rigoberto Chacón Pérez.

Señaló que sin respetar los tiempos oficiales y con falta de voluntad, el presidente municipal de la Villa de Zaachila, Cástulo Bretón Mendoza e integrantes de su cabildo evitan realizar el proceso de Entrega-Recepción, con ello se incumple con los principios de transparencia y rendición de cuentas con las y los zaachileños.

El pasado viernes 19 de noviembre del año en curso, ante la falta de quórum en sesión de cabildo, no se nombró la comisión interna para iniciar con dicho proceso; regidores de oposición fueron convocados de última hora y señalaron que Bretón Mendoza, no ha convocado a sesiones de cabildo desde el mes de abril, ante la falta de acuerdos y nepotismo del edil.

En días pasados y como es su costumbre, el edil municipal convocó a sesión extraordinaria de cabildo para la aprobación de su iniciativa de Ley de ingresos para el municipio de la Villa de Zaachila para el ejercicio fiscal 2022; sin tomar en cuenta la propuesta enviada por la autoridad electa, dicha propuesta está fundada en la reforma impulsada y aprobada por el Congreso del Estado, que obliga a las autoridades salientes a tomar en cuenta el nuevo Plan de ingresos de las autoridades entrantes.

Por falta de pericia y voluntad de las y los integrantes del cabildo municipal, rechazaron el análisis, discusión y aprobación de la propuesta de Ley de ingresos de la autoridad electa; además de postergar la sesión para el lunes 29 de noviembre, misma que no se realizó por falta de cuórum.

Con todo lo anterior, es clara la negativa de Cástulo Bretón para iniciar el proceso de entrega-recepción con la autoridad electa, encabezada por Rigoberto Chacón Pérez, misma que hasta el momento ha dado seguimiento y cumplimiento a lo establecido en las leyes municipales, como la solicitud de la instalación de la Comisión del proceso de Entrega-Recepción, la entrega de su propuesta de Ley de Ingresos 2022, por mencionar algunas.

