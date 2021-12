Docentes del COBAO 01 Pueblo Nuevo denuncian violación a derechos labores

-Ni la Dirección del COBAO ni el sindicato han dado respuesta a sus demandas, que van desde la reasignación de horas que les quitaron a la convocatoria para promoción de espacios Técnicos Docentes.



Redacción



Oaxaca , Oaxaca.- Un grupo de docentes del Colegio de Bachilleres del estado de Oaxaca (COBAO) 01 de Pueblo Nuevo se manifestaron en el plantel para denunciar una serie de arbitrariedades laborales, por lo que demandan inmediata solución a sus demandas antes del inicio del próximo semestre.

Los maestros que imparten artes, deportes y actividades culturales del área de Desarrollo Humano en ese plantel en la capital del estado señalaron que le impusieron el recorte general de horas adicionales para el próximo semestre 2022´A, por lo que se organizaron y se manifestaron con pancartas y consignas.

En busca de una solución, días antes enviaron un escrito a la Dirección de Planificación, la Dirección General del COBAO y el SUTCOBAO, solicitando una reunión con las autoridades patronales y sindicales para frenar la decisión del recorte de horas que durante años han laborado, pero no tienen respuesta.

Por el contrario, la Junta Directiva de COBAO y el propio sindicato iniciaron una serie de actitudes que faltan al respeto a la labor docente y amenazan con detener su movimiento.

Además, piden que se emita un llamado a la promoción de espacios Técnicos Docentes, ya que no se ha emitido desde hace tres años y es una obligación por ley.

Los sindicalizados manifestaron que, desde hace más de 10 años, sus actividades han impulsado el desarrollo del COBAO 01 a pesar de que no cuentan con buenas condiciones laborales para desarrollar sus habilidades.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario