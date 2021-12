Demandan en una docena de colonias de Tuxtepec más y mejor transporte público

-A través de TVBUS, los ciudadanos manifestaron sus quejas por las deficiencias en el servicio urbano, por lo que aprobaron la circulación de un nuevo sistema de transporte con urvans en la ciudad.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Un mal servicio, camiones sucios y en mal estado que no valen su costo, son entre otras quejas, son motivos por los que los ciudadanos en Tuxtepec dan su aprobación para que circule otro tipo de servicio de transporte, aunque este implique mayor tráfico.

Pues las deficiencias del servicio urbano han aumentado con el paso de los años, pero en la pandemia en algunas colonias fue más evidente con el retiro de algunas rutas que los privaron de ese servicio y por el que ahora apuestan por uno nuevo.

Los ciudadanos han denunciado a través de TvBus que no cuentan con rutas porque las retiraron en algún momento o no cuentan con un servicio efectivo para cubrir la demanda de los colonos.

Este problema los viven habitantes de El Dorado, El Sureste, El Edén, El Trigal, Costa Verde, El Castillo, La Oaxaca. Así como dejaron de circular los urbanos en la ruta de por avenida 18 de Marzo, el muro bulevar, colonia Santa Cruz.

En otras colonias apuntan que tardan mucho en pasar, pues a veces sólo hay un camión que brinda el servicio y en otros casos solo circulan hasta las 8:30 de la noche.

Incluso varios ciudadadanos han pedido que se agreguen rutas nuevas a colonias, pues como el caso de Mundo Nuevo que por varios años han tenido que buscar otro medio de transporte para trasladarse al centro de la ciudad.

Estas quejas surgieron luego que en este medio dimos a conocer sobre la circulación de camionetas tipo urvan que ofrecen un servicio entre colonias de la periferia de la ciudad al centro, lo cual en Tuxtepec es nuevo y que al mismo tiempo llama la atención debido a que la Secretaría de Movilidad mantiene una veda para nuevas concesiones.

Sin embargo, eso le importa poco a la población carente de un mejor trasporte, pue lo que desean es trasladarse en mejores condiciones y que su precio valga por el servicio.

Hasta este momento las autoridades de la Semovi han aclarado esta nueva modalidad, ni los lideres transportistas han revelado cuales son las intenciones sobre el mejoramiento el transporte urbano, al cual se habían comprometido desde hace más de tres años.

