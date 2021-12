Asegura Marcelo Santos que con la nueva Ley de Ingresos, no busca afectar más la economía de los Vallenses

-Explicó que la recaudación de impuestos del próximo año en los servicios públicos, estará basado en la situación económica actual por la crisis que atraviesa el municipio.

Valle Nacional, Oaxaca.- Luego de haber presentado la Nueva Ley de ingresos para el próximos año, como parte del proceso de entrega recepción, el presidente electo de Valle Nacional Marcelo Santos Meneses, explicó que con esta nueva Ley no se busca no afectar más la economía de los Vallenses ante la situación crítica que se vive, sin embargo reconoció que existen obligaciones de la cual hay que cumplirlas, pero con una finanza que se aplique al alcance de la ciudadanía en base a los descuentos.

Explicó que como cada año en los primeros meses, se busca motivar a la ciudadanía con descuentos que se aplicarían en los servicios públicos municipales, sin embargo dijo ser conscientes de la situación que atraviesa el municipio, por lo que le estará dando prioridad a las necesidades de su gente para que puedan cumplir estas obligaciones de la mejor manera.

Precisó que estas recaudaciones se basarán en la situación económica que vive su municipio sin tratar de imponer tarifas que no puedan dañar la economía de su gente, pues resaltó que ante cualquier inconformidad es necesario siempre el diálogo para que la civilidad persista en este municipio en los próximos años.

También invitó a los próximos regidores que fueron elegidos por representación proporcional, a que se sumen a este proyecto y trabajar en unidad para los que le fueron conferidos, pues dijo que ante todo siempre debe de prevalecer el respeto y todos unidos, caminar juntos por un solo proyecto que es el bienestar de Valle Nacional.

Por último, indicó que a tan solo un mes de tomar el cargo ya se está trabajando en la distintas áreas buscando el perfil idóneo, con personas que puedan desempeñar su trabajo lo mejor posible y adelantó que será este 17 de diciembre cuando inicie con la recepción de las distintas áreas más importantes del ayuntamiento, reiterando que existe la disponibilidad de los dos gobiernos para que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera, algo que no no existía desde hace mucho tiempo en este municipio.

