Aprueban Ley federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas

Esta normativa, habla del compromiso con los pueblos y comunidades que han sido objeto de plagios y el uso sin consentimiento de bienes culturales y apropiación cultural.

El pasado Martes 30 de noviembre, el Senado de la República aprobó la Ley federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas, esto con la finalidad de entregar una normativa que contribuya a la protección de las culturas.

Esta Ley había sido presentada a consideración del Senado, un tema aprobado el 3 de diciembre del 2019 a instancias de la Comisión de Cultura y Estudios Legislativos, sin embargo, la nueva legislación fue sometida a algunos cambios por la Cámara de Diputados y ahora aprobada por la Cámara Alta en votación mayoritaria.

Dicha normativa, habla del compromiso con los pueblos y comunidades que han sido objeto de plagios y el uso sin consentimiento de bienes culturales y apropiación cultural.

El plagio y la apropiación cultural es un tema condenado en diversos foros, por lo que debido a que el uso del patrimonio cultural indígena y afro-mexicano se realiza con el consentimiento previo de la comunidad, por lo tanto, si se acepta la cooperación, los conservadores y los difusores de las grandes tradiciones culturales del país recibirán una remuneración justa.



Esta nueva ley aclara quién es el titular de las expresiones culturales y terceros ajenos a la comunidad pueden participar en su mecanismo de comercialización de acuerdo con los principios generales básicos de autodeterminación y autonomía de las personas de las comunidades y pueblos.

Asimismo, la ley estipula que ellos deberán decidir restringir el uso de expresiones culturales que se consideren sensibles, como ciertas tradiciones relacionadas con rituales espirituales y religiosos, objetos de culto, sistemas simbólicos o tratamientos médicos tradicionales.



Como ocurre con cualquier instrumento diseñado para ser efectivo, se han establecido dos procedimientos para que las personas y las comunidades presenten denuncias sobre el uso indebido de su cultura: quejas y denuncias. Ambos pueden formularse al mismo tiempo, pero en cualquier caso, la mediación puede realizarse entre el acusado y la comunidad.

Cabe mencionar que esta Ley fue propuesta por la Legisladora Susana Harp, quien manifestó en tribuna, que se entrega una ley que establece diferentes mecanismos para proteger de la copia y el usufructo ilícito de las expresiones culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

