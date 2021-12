Termina noviembre con mil 675 casos de COVID-19 y 132 defunciones en Oaxaca: SSO

-Usar cubrebocas de forma correcta, que cubra nariz y barbilla, aplicar la sana distancia y lavado de manos son acciones importantes para mitigar la pandemia

-Este día se contabilizan 48 casos nuevos y siete defunciones

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de noviembre de 2021.- Al corte de este martes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que el mes de noviembre terminó con mil 675 casos acumulados de COVID-19 y 132 decesos, la ocupación hospitalaria pasó de 34%-registrada el 31 de octubre- al 21.1% este 30 de noviembre, ante ello exhortan a la población a no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias.

La institución puntualizó que usar cubrebocas de forma correcta-que cubra nariz y barbilla en espacios públicos y cerrados-, mantener la sana distancia de 1.5 metros entre personas, evitar los lugares con aglomeraciones, lavarse constante las manos con agua y jabón, o gel con alcohol al 70%, siguen siendo acciones importantes para mitigar la pandemia.

Al corte del panorama epidemiológico de este martes, se contabilizaron 48 casos nuevos y siete decesos, que suman 83 mil 190 acumulados y cinco mil 594 defunciones, así como 214 personas cursan con la enfermedad en fase activa en 58 municipios, y tres hospitales se encuentran al 100% de su capacidad.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabiliza 50 mil 510 casos confirmados y dos mil 481 defunciones, Istmo 11 mil 784 casos confirmados y mil 199 decesos, Mixteca seis mil 441 casos confirmados y 572 personas perdieron la vida, Costa cinco mil 853 casos confirmados y 470 defunciones, Tuxtepec cinco mil 661 casos confirmados y 556 decesos, Sierra dos mil 941 casos confirmados y 316 muertes.

Los 48 casos nuevos, se distribuyen en 26 municipios siendo los principales Oaxaca de Juárez con 11, Huajuapan de León cuatro, Cuilapam de Guerrero y Tlaxiaco tres cada uno, Ocotlán de Morelos, San Jacinto Amilpas, San Pedro Pochutla, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa María Huatulco, dos cada uno el resto un solo caso.

Las comorbilidades asociadas a las cinco mil 594 defunciones, son: en primer lugar, la hipertensión arterial con 39.1%, seguida de diabetes con 36.4%, obesidad 21.1% e insuficiencia renal 6.4%; por sexo, los hombres siguen siendo los más afectados con tres mil 570 defunciones a causa del virus SARS-CoV-2, y el resto corresponde a mujeres; los rangos de edad son de 65 y más con dos mil 605, 50 a 59 años con mil 185, y de 60 a 64 con 766.

Este 30 de noviembre se registra una ocupación hospitalaria global del 21.1%, hay cuatro nuevos hospitalizados de un total de 89 que se encuentran recibiendo atención médica, con una disponibilidad de 333 camas de un total de 422.

La dependencia da a conocer que existen cinco centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada ubicados en los hospitales, General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General Dr. Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1, ante cualquier emergencia pueden marcar al 911.

