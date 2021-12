Solo el 25 % del padrón de sexoservidoras en Tuxtepec, acuden a estudios en el Servicio Médico municipal

-Afortunadamente no se han registrado casos positivos de VIH- SIDA u alguna otra infección de transmisión sexual: Mauro Silva Chávez.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El encargado del área de Servicio Médico Municipal, Mauro Silva Chávez, informó que de las 250 sexoservidoras que trabajan en Tuxtepec, actualmente únicamente el 25 por ciento del padrón acuden a una revisión semanal al consultorio municipal.

En el marco del Día Mundial contra el SIDA, Mauro Silva reiteró el llamado a las mujeres y los hombres que laboran en esta actividad que no dejen de asistir a sus revisiones, pues exponen su vida al no tener un control de su estado de salud.

Afortunadamente agregó, que de las que asisten a su consulta y revisión no se han detectado casos positivos de VIH-SIDA, u otras enfermedades graves de transmisión sexual.

Ante la temporada decembrina, donde las salidas para celebraciones son más comunes, llamó a cuidarse y ejercer una sexualidad responsable, a utilizar preservativos y métodos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, además que ante la pandemia del covid y el surgimiento de la nueva variante “Ómnicron”, no se deben de relajar las medidas sanitarias en los centros nocturnos para evitar así también contagios por coronavirus.

Silva Chávez mencionó que se ha exhortado a los dueños de bares y cantinas a mantener un aforo mínimo y evitar las aglomeraciones, para reducir el riesgo de contagios de Covid.

