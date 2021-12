Obra de agua potable en Tuxtepec, provoca fugas en pleno centro

-A través de un mensaje en redes la empresa argumenta que ya se está trabajando para atenderlas.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles, en el centro de la ciudad se reportaron fugas de agua, en la obra estatal de la rehabilitación de agua potable que se está realizando en el municipio, provocando encharcamientos.

A través de su cuenta de facebook la empresa, anunció que estas fugas son en cruceros importantes por lo que pidió la comprensión por estos incidentes. “Se está trabajando para hacer la reparación correspondiente, lamentamos inconvenientes que a corto plazo se puedan generar”, dice parte del mensaje.

La fuga se reporta en la esquina de Hidalgo y 5 de Mayo, además de la esquina de Hidalgo y Carranza; sin embargo en lo que respecta a la avenida Carranza, en las mangueras que se dejaron para conectar posteriormente las redes domiciliarias, ya empieza a brotar agua, lo que también ha provocado encharcamientos.

Esta obra continua ocasionando inconvenientes entre los ciudadanos, quienes en reiteradas ocasiones han externado su molestia debido a los trabajos, ya que aseguran que no han sido planeados y han provocado el cierre de calles y avenidas importantes provocando un caso vial.

Y a un mes de que esta obra termine, ya que así está contemplado, surgen estas fugas.

