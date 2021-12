Monitorea Fundación Luis Hosmar, a 117 personas con SIDA en Tuxtepec

-El monitoreo es constante para que las personas no abandonen su tratamiento

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la Presidenta de la Fundación Luis Hosmar Francis Moreno Carrera, señaló que en lo que respeta a su Fundación tenían hasta antes de la pandemia 199, cifra que ha cambiado constantemente y al momento suman 117 a quienes monitorean para que continúen con su tratamiento.

Explicó que estas cifras cambian debido a que muchas personas fallecieron y otras más optaron por dejar su tratamiento, por lo que pidió a las personas con SIDA o VIH, que no dejen su tratamiento, al contrario deben de cuidarse más en esta pandemia, además de que no han dejado de apoyarlos y vía telefónica los han monitoreado.

La Fundación en estos 17 años prioriza el seguimiento a quienes ya están tomando un tratamiento, además de que los monitorean y quien es diagnosticado, lo ayudan para que tome un tratamiento, así mismo luchan para ir acabado con la desinformación y sobre todo con la discriminación, aunado a que en todo este tiempo han apoyado con todos los tramites, cuando una persona fallece.

Por lo tanto, pidió a los jóvenes usar condón en caso de tener relaciones sexuales, también exhortó a los padres de familia a platicar con sus hijos para que usen el condón y con esto evitar contagiarse de cualquier enfermedad de transmisión sexual.

Datos de COESIDA Oaxaca, reportan que en este 2021, hasta el 7 de octubre se tiene un reporte 234 casos nuevos de SIDA Y 127 de seropositivo, de los cuales en la Cuenca son 11 de VIH y 19 de SIDA, sumando 30.

