Héctor Pablo también renuncia a su cargo para buscar candidatura del PRI

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Por medio de un video en su cuenta de facebook, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, informó que renunció a la Dirección General de la Comisión Estatal del Agua (CEA), para buscar la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Gobierno de Oaxaca, ya que así está contemplado en la ley.

Señaló que para gobernar Oaxaca se requiere de los mejores perfiles, de la mejor actitud, refirió que se debe dar una buena batalla para seguir dando gobernabilidad al estado de Oaxaca, dijo tener una carrera política que lo avala, que más allá de eso es una persona con firmeza, carácter y convicciones, además dijo que el estado necesita de liderazgos sólidos.

El video lo finaliza con el dicho popular “no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo”, asimismo indicó que mantendrá comunicación con la ciudadanía por medio de reuniones y en las redes sociales, en dónde dará a conocer las actividades a realizar y el avance del proceso interno para la selección del candidato o candidata del PRI al Gobierno de Oaxaca.

Es importante recordar que el ex Director del CEA fue candidato de la coalición PAN-PRD en la elección de 2018, en dónde busco llegar al Senado de la República, en aquella ocasión terminó en el tercer puesto, incluso varios priístas lo tacharon de traidor a aceptar la candidatura, luego de que el PRI se la dio a Raúl Bolaños Cacho Cué.

