Fundación Down en Tuxtepec, busca recaudar más de 23 mil pesos en “Dowton” a favor de los servicios educativos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles la Fundación Down de Tuxtepec realizó el noveno Downton, evento que por años han realizado con la finalidad de recabar recursos y solventar gastos que tienen en las instalaciones.

El Downton se venía realizando año con año, pero debido a la pandemia en los 2 años anteriores no se pudo realizar, retomándolo este día, ya que hace un par de meses regresaron a clases presenciales en la Fundación.

La Presidenta María Eugenia Ximénez dijo que tienen como meta juntar, por lo menos, lo recabado en la última edición que fueron alrededor de 23 mil pesos, mismos que serán utilizados en el mantenimiento de las instalaciones, principalmente el pago de la luz, la renta y el pago de los maestros.

Actualmente hay inscritos 17 menores con síndrome de Down, sin embargo solo son 6 los que de manera diaria acuden a las instalaciones, los demás son atendidos de manera virtual, para que no se atrasen en sus actividades.

Desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche, los alumnos, así como sus padres permanecerán a la altura del Malecón Paso Real para botear, además de que durante este tiempo tienen programadas varias actividades culturales, además de que se contará con la presencia de artistas locales.

