Entregan proyecto de Ley de Ingresos para el municipio de Oaxaca de Juárez

-El proyecto presentado fue propuesto por el Presidente Electo, fue aprobado por el cabildo en funciones el 29 de noviembre.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Ley Orgánica Municipal fue modificada para permitir que las autoridades electas puedan elaborar una ley de ingresos de acuerdo a los proyectos que planean realizar en su primer año de ejercicio, es por ello que las autoridades electas de Oaxaca de Juárez, presentaron el proyecto de Ley de Ingresos ante el Congreso del Estado.

El proyecto presentado fue propuesto por el Presidente Electo y fue aprobado por el cabildo en funciones el 29 de noviembre, esto de acuerdo a las facultades que le otorga la Fracción XXl del Art.43 de la Ley Orgánica Municipal, vigente, de esta manera, se cumple en tiempo y forma con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, quedando bajo la responsabilidad del Congreso de Oaxaca, su aprobación, a más tardar el 31 de diciembre del presente año.

En el acto estuvieron presentes el secretario Municipal del Ayuntamiento Constitucional, Diódoro Constantino Ramírez Aragón, acompañado de la Regidora de Hacienda, electa, Judith Carreño Hernández, así como del coordinador del equipo de transición del Presidente Electo Francisco Martínez Neri, Felipe Edgardo Canseco Ruiz.

Cabe destacar que en el recinto legislativo fueron recibidos por la diputada local, Liz Arroyo, así como la Presidenta de la Junta Mesa Directiva del Congreso del Estado Mariana Benítez y de la comisión de Hacienda, representada por el Diputado Freddy Gil Pineda Gopar, quien expuso que darán prioridad a los municipios de mayor número de habitantes, como lo es Oaxaca de Juárez.

Esta entrega es en cumplimiento a lo que marca la Ley Orgánica Municipal, en su Art. 123, el cual plantea que, una vez aprobada por mayoría calificada, en el Cabildo municipal, deberá presentarse ante el Congreso del Estado a más tardar el último día del mes de noviembre de cada año.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario