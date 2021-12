Entrega IEEPO plazas de ingreso y promoción a personal de la Normal del Istmo y de Tamazulapan

-Se cumple con procedimientos normativos en un marco de legalidad, transparencia e igualdad de oportunidades.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 1 de diciembre de 2021.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) llevó a cabo el protocolo de entrega de Órdenes de Adscripción y Formatos Únicos de Personal que participó en los Procesos de Nuevo Ingreso y Promoción de las Escuelas Normales.

Con apego a la normatividad y a los principios de legalidad y transparencia, cumpliendo con el compromiso de otorgar certeza laboral a maestras y maestros como es prioridad del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, fueron asignadas cinco plazas a personal docente beneficiado de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI), quienes hicieron cadena de promoción en docencia.

Asimismo, recibieron Órdenes de Adscripción y Formatos Únicos de Personal tres administrativos y una maestra que se incorporan a la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan del Progreso (ENRUVA), quienes lograron su condición de idoneidad por mérito propio, con base en su capacidad y conocimientos.

La ceremonia fue encabezada por el subdirector general de Servicios Educativos, Álvaro César Guevara Ramírez, acompañado del titular de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes del IEEPO, Carlos Alberto Cuevas Cervantes y los directores de la ENUFI, Eduardo Gonzáles Fuentes y de la ENRUVA, Moysés Pérez Cruz.

Por parte de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), estuvieron el secretario de Trabajo y Conflictos del Nivel de Formadores de docentes, Gerardo García López; el secretario de Organización de la Delegación Sindical D-II-51, Arturo Villalobos Trujillo y el secretario general de la Delegación Sindical D-II-51, Filiberto Valdés de la Rosa.

En su intervención, el Subdirector General de Servicios Educativos exhortó al personal que recibió Órdenes de Adscripción y Formatos Únicos a desempeñar su labor con la responsabilidad y compromiso que han mostrado.

Por su parte, directivos de los planteles, personal en activo y de nuevo ingreso beneficiados, reconocieron el trabajo cercano y de diálogo por parte del Instituto para atender, en una política de puertas abiertas, los planteamientos de las y los normalistas.

Los Procesos de Nuevo Ingreso y Promoción de las Escuelas Normales cumplen las disposiciones y procedimientos normativos en un marco de legalidad, transparencia e igualdad de oportunidades.

