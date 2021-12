Anuncia SEGALMEX nuevos precios de garantía para granos de maíz y frijol

-La tonelada de maíz quedará en $6,220 pesos y de frijol en $16 mil pesos, más el precio de arrastre. Conoce aquí los detalles

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- La Unidad operativa de la Seguridad Alimentaria Mexicana a través de sus jefes de unidad regional Bernardo Artero Mortera Virgen y Wenceslao Aguilar Figueroa, anunciaron este miércoles nuevos precios de garantías en la compra de grano de maíz y frijol en apoyo a los productores, teniendo como objetivo que Oaxaca sea un estado sostenible y de autoconsumo.

De esta manera, informó que el nuevo precio de garantía por tonelada de maíz en el país, será de 6 mil 60 pesos más 160 pesos en la modalidad de arrastre quedando el saldo final de 6220 pesos por tonelada de maíz , mientras que el nuevo precio de tonelada de frijol será de 16 mil pesos por tonelada además de apoyo de arrastre.

Señaló Mortera Virgen que este precio de garantía es un estímulo al productor, lo cual garantiza al campesino tener una remuneración desde su origen esto para que los campos cuenqueños sigan produciendo.

Y es que el objetivo de esta zafra según lo anunció el Jefe de la Unidad zona Oaxaca Norte-Veracruz Sur- Tabasco, es la de recabar alrededor de 10 mil toneladas de grano de maíz producido en 8 mil hectáreas y explicó que hay confianza de que los productores regresen a su centro de acopio, para vender el grano con un valor agregado.

Por su parte Wenceslao Aguilar Figueroa Jefe de la Unidad operativa de Oaxaca Norte, dio a conocer que el Gobierno Federal cuenta con un subsidio para proteger el precio del maíz e informó que a pesar del precio que ofrecen por el kilo de maíz en las tiendas de LICONSA, el grano se vende a 5 pesos al público en general en apoyo a la economía de las familias Mexicanas.

Pidieron a los medios de comunicación presentes difundir en toda la región de la Cuenca, que hay un nuevo precio de garantía para que los productores tengan la confianza de que su producción está bien valorada a diferencia de otros años cuando estaban a merced de los coyotes.

