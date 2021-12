Vigilará Congreso que el presupuesto público contemple beneficios para la ciudadanía

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 30 de noviembre de 2021.- El Congreso del Estado de Oaxaca será vigilante que el presupuesto público para el año 2022 contemple acciones de gobierno a favor de la ciudadanía, aseguró el Diputado Pablo Díaz, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Deuda Pública del Estado de Oaxaca.

Al ser designado integrante del Gabinete Fiscal y de Fiscalización del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, informó que revisará que el paquete fiscal propuesto por el Gobernador del Estado, contemple atender las necesidades actuales de Oaxaca.

“El dinero público que se autorice para el siguiente año debe ser austero para la operatividad y los gastos gubernamentales; pero no se debe escatimar para las políticas públicas que atiendan las demandas ciudadanas”, dijo.

El legislador Pablo Díaz precisó que desde la Cámara de Diputados de Oaxaca se priorizará y, si es necesario, se reasignará el presupuesto para atender temas primordiales como la salud, la educación, la reactivación económica, los derechos humanos, indígenas y las mujeres, por señalar algunos rubros.

Al contener la propuesta de paquete fiscal una petición para el refinanciamiento de recursos de la deuda pública, el también presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Deuda, aseguró que estudiarán detenidamente esta solicitud del titular del Poder Ejecutivo.

“Priorizarémos que la entidad tenga unas finanzas sanas, que permita a la ciudadanía tener certeza que cualquier decisión del Estado no será una carga tributaria ni económica que tengan que pagar las familias oaxaqueñas”, pronunció.

