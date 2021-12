Unión de Trabajadores Agrícolas de Oaxaca, anuncia movilizaciones para el 10 de diciembre

-Esto para protestar contra el decreto del Presidente López Obrador de considerar las obras federales como de Seguridad Nacional.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Integrantes de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Oaxaca, dieron a conocer que el próximo 10 de diciembre realizarán una serie de movilizaciones, para manifestar su rechazo al decreto del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, de blindar todas las obras al considerarlas como seguridad nacional.

Señalaron que en el paso de proyectos de ese tipo, a los dueños de los terrenos no se les consulta con el debido proceso, de ahí que en varias ocasiones se hayan dado manifestaciones, para exigir que se consulte a la ciudadanía sobre la toma de decisiones de ese tipo.

Otra de sus demandas tiene que ver con el Gobierno del Estado, ya que señalaron que varios funcionarios, no respetan los acuerdos que se toman en las mesas de negociación, como ejemplo de ello mencionaron que no se han cumplido con la realización de obras que se pactaron en las comunidades dónde a organización tiene presencia.

Uno de los funcionarios que denunciaron fue al titular de COPLADE Jorge Toledo Luis, con quien dialogaron hace algunos meses para pedir apoyos de vivienda, que consisten en la construcción de 145 casas, sin embargo por falta de recursos la dependencia se comprometió a construir 97, lo cual aceptaron, sin embargo hasta el momento no se ha concretado nada.

