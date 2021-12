Tuxtepec ocupa el segundo lugar en contagios de SIDA en Oaxaca

-Para conmemorar este 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, las autoridades sanitarias llevarán a cabo una campaña de información y concientización, así como regalarán 5 mil preservativos para hombres y mujeres.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– La jefatura de Salud de Tuxtepec informó que este municipio de la Cuenca ocupa el segundo lugar a nivel estatal en contagios de VIH-SIDA, lo cual es de preocupación y merece atención.



Como parte del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, a conmemorarse este 1 de diciembre, esta unidad en conjunto con la Jurisdicción Sanitaria número 3 desarrollarán esta semana una campaña de sensibilización y concientización a la población para una sexualidad más responsable.



Durante la jornada se regalarán 5 mil preservativos para hombres y mujeres, así como realizaran recorridos por los establecimientos en donde se encuentran sexo servidoras para brindarle cajas de los ejemplares, tanto a las trabajadoras, como a los dueños, con la finalidad de orientar a sus clientes a una sexualidad responsable y evitar la propagación de contagios de sida.



El jefe de Salud de Tuxtepec, Abel Jiménez señaló que las altas cifras de contagios podrían disminuir si existe una mayor información, redes de apoyo y el uso correcto de los preservativos.



La entrega de los condones e información a la población en general se realizará afuera de la jefatura de salud, en los bajos del palacio municipal.

