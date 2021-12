STAUO bloquea crucero de estadio de béisbol en Oaxaca de Juárez

-También bloquearon avenida universidad y la calle Miguel Cabrera a la altura de la prepa 1

José Cruz/Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes el Sindicato de Trabajadores y Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO), ampliaron sus movilizaciones, para ello bloquean el crucero del estadio de béisbol, la avenida universidad frente al edificio de rectoría y la calle Miguel Cabrera a la altura de la prepa 1.

Mario Vázquez, integrante de la dirigencia sindical, dijo en entrevista para TvBus que las demandas de la gremial son el respeto al colectivo de trabajo, que el Rector Eduardo Bautista Martínez deje de involucrarse en la vida interna de los sindicatos y que se ponga a atender las necesidades de la comunidad universitaria.

Además señalan que el rector de la máxima casa de estudios se ha estado involucrando en la vida interna de los sindicatos de la UABJO, incluso calificó a Bautista Martínez de pseudo patrón, ya que se encuentra en campaña con partidos políticos, en lugar de atender las necesidades de universidad, cabe mencionar que este es el segundo día de movilizaciones del STAUO en la capital oaxaqueña.

