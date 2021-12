Sin “navidad de la esperanza” o “blanca navidad”, recibirá Tuxtepec a diciembre

-Hasta el momento, los espacios públicos lucen sin túneles de luces, adornos terminados y con trabajos a medias, sólo con la colocación de algunas estructuras vacías.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La algarabía y la presunción de las autoridades municipales por ofrecer a los tuxtepecanos una “blanca navidad” o una “navidad de la esperanza”, quedó atrás.

En los parques y calles ni un soplo de aquellos aires donde los trabajos por la colocación de las luces navideñas o las pruebas, para el espectáculo en el que se veía envuelto el parque Juárez.

Este año, el último de un periodo de cinco años por autoridades electas y dividida en el último año y medio, la magia de la navidad se olvidó. O al menos, lo que ofrecerán no será tan sorprendente para los ciudadanos.

Hace varios días, trabajadores del ayuntamiento comenzaron con la instalación de algunas estructuras de metal en el parque Juárez, mismas que siguen ahí sin luces, ni avances, mientras que en otras ciudades del vecino estado de Veracruz, los ciudadanos ya viven en un ambiente festivo por la navidad y con ello, olvidarse por un momento de otro año de pandemia.

El año pasado, a mediados de noviembre del 2020, ya se veía la instalación de túneles que serían cubiertos con miles de luces a un costado del parque Juárez, del parque La Piragua y de la avenida Independencia. Entre otros detalles como un mega regalo, el pino de navidad, esferas gigantes, estrellas fugaces.

Hasta este momento, solo se ha visto a trabajadores de la dirección de Educación y Cultura a cargo del profesor Guillermo Guardado Campa, quien indicó que este año su área sólo tiene la labor de instalar el tradicional nacimiento, a un costado del escenario del parque Juárez.

En lo que respecta a los demás adornos del parque, Guardado Campa dijo que están involucradas otras áreas como Servicios Públicos Municipales, Administración e inclusive el IMJUT.

Guillermo Guardado dijo que el participar y colocar estos adornos, forman parte ya de una cultura popular que motivan a las familias a pasar un momento juntos y que también, ha representado en Tuxtepec un atractivo para vecinos de otros municipios y con ellos derrama económica.

