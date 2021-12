Renuncia German Espinosa a Secretaría de Administración, buscará candidatura del PRI al Gobierno de Oaxaca

-Agradeció la confianza depositada en su persona por parte del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa para servir al estado de Oaxaca.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes Germán Espinosa dio a conocer que renunció a su cargo como Secretario de Administración del Gobierno del Estado, para participar en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de selección del candidato o candidata al Gobierno de Oaxaca.

Agradeció la confianza depositada en su persona por parte del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa para servir al estado de Oaxaca, además reiteró su lealtad y compromiso para seguir sumando esfuerzos por un mejor Oaxaca.

Así dio a conocer su renuncia a la Secretaría de Administración: “Este día presenté al Gdor. @alejandromurat mi renuncia como Secretario de Administración del @GobOax. Agradezco profundamente la confianza depositada en mi persona para servir a mi estado y le reitero mi lealtad y el compromiso de seguir sumando esfuerzos por un mejor Oaxaca”.

Posteriormente subió otro tweet que subió en dónde dio a conocer su aspiración: “He decidido participar en el proceso interno del @PRIOaxaca_, para candidato a gobernador del estado. Me sumo al proyecto de mi partido junto a compañeras y compañeros que con trabajo en unidad participarán en la elección, para seguir construyendo el Oaxaca que todos queremos”.

Cabe recordar que quien también renunció a su cargo para buscar la candidatura del PRI fue Heliodoro Díaz Escárraga, él estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, quien también renunció fue el Director General del IEEPO Francisco Ángel Villarreal.

