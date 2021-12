Reconocerán labor de la defensora Graciela Zavaleta en primera sesión de cabildo del gobierno entrante

-El presidente electo de Tuxtepec Irineo Molina, presentará la propuesta para el reconocimiento póstumo de la defensora de derechos humanos en la Cuenca, quien también formaría parte de este nuevo cabildo.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El presidente electo de San Juan Bautista Tuxtepec Irineo Molina Espinoza, señaló que propondrá al Cabildo en la primera Sesión Solemne, que se le de un merecido reconocimiento a la ex Diputada Federal Graciela Zavaleta Sánchez, quien de no ser por su fallecimiento estaría integrando este nuevo cabildo en los próximos 3 años.

Resaltó el Edil electo que su ex compañera de bancada, fue una gran luchadora social que exigía que se respetará los derechos humanos de las personas, por lo cual fue llamada a integrar este nuevo proyecto por Tuxtepec, sin embargo dijo que nadie conoce su destino y sin embargo se le tiene que dar ese reconocimiento por su trayectoria al frente de esta Asociación.

Así también, informó que el espacio vacante será ocupado por Nely Santiago Parada quien fungiera como suplente de Zavaleta Sánchez, terminando así los rumores de una posible negociación con los familiares de la desaparecida ex Legisladora.

Señaló Molina Espinoza que esta decisión era inapelable, ya que en la constancia de mayoría aparece el nombre de Graciela Zavaleta Sánchez y ante la imposibilidad de que tomara protesta, sería el mismo Cabildo quien llamara a la suplente para que tome el cargo de Regidora tal y como lo marcan los estatutos de la Ley Orgánica municipal.

En lo que respecta al proceso de la entrega recepción a tan solo un mes de que tome el cargo, indicó que todavía siguen algunos pendientes en las direcciones, sin embargo dijo que este proceso se tiene que cumplir por Ley por lo que una vez que tome el cargo, seguirán con este proceso y así informar a pueblo de Tuxtepec, las condiciones en que recibe este ayuntamiento y el destino de sus recursos.

