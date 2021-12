Líos internos de Morena por preferencias electorales “atoran” rumbo del dirigente estatal

-El Diputado Sesul Bolaños dio a conocer que desde el 23 de noviembre presentó su solicitud de licencia, para dejar su curul y seguir al frente de la dirigencia estatal de MORENA.

-Dijo que van dos sesiones del Congreso que su solicitud ha sido bajada del orden del día.

Mario Romero/Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- El Diputado Local de MORENA Sesul Bolaños, comentó que no está ostentando dos cargos, ya que su solicitud de licencia para separase del cargo de legislador fue bajada del orden del día, aún cuando este punto se encontraba contemplado en los temas que se abordarían en la sesión del Congreso de Oaxaca.

Señaló que el pasado 23 de noviembre presentó su solicitud de licencia ante las instancias correspondientes del Congreso del Estado, señaló que ya son dos sesiones en las que no se aborda el tema para aprobar su solicitud y llamar a su suplente para que ocupe una curul, asimismo dijo estar a la espera de que en la próxima sesión sea aprobada su solicitud.

El legislador comentó que los temas que se abordarán en las sesiones son analizadas en la JUCOPO, en ese sentido dijo que la Coordinadora de MORENA Laura Estrada Mauro le comentó que este asunto debe ser analizado por los integrantes de la fracción parlamentaria, por lo que espera que en la próxima sesión su solicitud sea aprobada por el pleno.

Y es que vale la comentar mencionar que Sesul Bolaños presentó licencia para separarse de su cargo como Diputado Local, para seguir al frente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA y coordinar los trabajos con la dirigencia nacional sobre el proceso interno de selección del candidato o candidata al Gobierno de Oaxaca, así como en la campaña y jornada electoral.

Otro dato que hay que resaltar, es que Sesul Bolaños apoya a la Senadora Susana Harp Iturribarría en la contienda interna de MORENA, por lo que es posible que los legisladores que apoyan a Salomón Jara lo estén obstaculizando, ya que los estatutos del partido no permiten que un dirigente del partido ocupe un cargo público al mismo tiempo.

Comentarios

