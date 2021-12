Iglesia retoma celebración en Tuxtepec en honor a Santa María, con misas y peregrinación

-La festividad colectiva se interrumpió el año pasado por la pandemia, pero este 2021 además de la peregrinación de “inditos” el 12 de diciembre, el día 11 habrá una caravana por las calles y avenidas principales de Tuxtepec

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes en Tuxtepec iniciaron las actividades religiosas en Honor a Santa María mismas que concluyen el próximo 12 de diciembre, con la tradicional peregrinación de los inditos, que por la pandemia no se realizó el año pasado.

Las actividades iniciaron este lunes, debido a la novena a la inmaculada Concepción conocida como La Virgen de Juquila, que se celebra el 8 de diciembre y el 12 que se celebra a la virgen de Guadalupe; aunque no habrá peregrinaciones de manera diaria.

Para el 11 de diciembre habrá una caravana por las principales calles y avenidas de Tuxtepec, partiendo de la esquina del Parque Juárez, pasará por 18 de marzo, hasta llegar al boulevard Ávila Camacho, llegando a la Avenida Carranza, posteriormente doblaran por la calle Juárez hasta Independencia, para posteriormente llegar la Muro Boulevard y doblar en la calle Guerrero, hasta la Catedral.

El día 12 de diciembre, como ya es tradición habrá una peregrinación de “inditos”, misma que partirá del parque La Piragua y llegará a la Catedral, así mismo se realizarán las mañanitas a muy temprana hora.

Durante estas actividades, están solicitando que los asistentes respeten las medidas de sanidad como son el uso obligatorio del cubrebocas, lavado de manos, así mismo deben de respetar la sana distancia.

