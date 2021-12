Es oficial, Heliodoro Díaz renuncia a la SSPO

-Hay quienes mencionan que buscará la candidatura del PRI al Gobierno del Estado.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) Heliodoro Díaz Escárraga, dio a conocer que presentó su renuncia al cargo, a la vez que aprovechó para agradecer al Gobernador Alejandro Murat Hinojosa la confianza que le brindó al ponerlo al frente de la dependencia.

El ahora ex funcionario estatal, comentó que le pidió al mandatario oaxaqueño que le permita asumir nuevos retos, pensando en y por Oaxaca, y es que se rumora que Díaz Escárraga estaría buscando la candidatura del PRI al Gobierno del Estado, aunque hay otras personas que afirman que podría ser nombrado como nuevo titular de la SEGEGO en lugar de Francisco Javier García López.

En su cuenta oficial de twitter así lo publicó: “Con esta fecha les comunico que he decidido presentar mi renuncia al cargo de Secretario de la @SSP_GobOax que me confirió al Gobernador @alejandromurat Al agradecer la confianza depositada le he pedio me permita asumir nuevos retos pero siempre pensado en y por #Oaxaca”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario