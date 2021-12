Ejemplo de lucha y resistencia pacífica da Santo Tomás Lachitá a comunidades de Oaxaca

-A casi 3 meses de bloqueo, levantan barricadas, activarán movilizaciones contundentes en el mes de enero

Graciano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades y habitantes de Santo Tomás Lachitá levantan el bloqueo que mantenían desde hace 84 días, en la exigencia de la entrega de recursos del ramo 28 y 33, por parte de su municipio San Melchor Betaza, sin que hasta el momento hayan obtenido respuestas por parte del gobierno estatal y federal.

Tras realizar el cuarto foro Regional Del Frente de Agencias Municipales y de Policía de la Sierra Juárez y Mixe, el cabildo de Lachitá se dirigió a las barricadas para levantar el bloqueo que mantuvieron durante casi tres meses.

En su oportunidad Fernando Vargas, acompañamiento de Lachitá aseguró que el próximo año continuarán con movilizaciones hasta obtener una respuesta contundente por parte de las autoridades.

“Evidenciar por todo lo que hemos estado luchando por muchos años, echar abajo esa impunidad, la injusticia que nos hace el ayuntamiento de San Melchor Betaza, la corrupción y el cacicazgo que han generado de manera impune, este día va a quedar en la memoria, pues se acordarán está lucha inició y va a seguir desenmascarando lo que tanto daño nos ha hecho en la Sierra Juárez y Mixe” señaló Fernando Vargas.

Los habitantes colocaron una placa en las dos barricadas, aseguran será histórica para su municipio, con la leyenda “Aquí nace una lucha por la dignidad y el respeto, Santo Tomás Lachitá barricada 1, 05/09/2021”

Así mismo señalaron que entendieron que a los corruptos solo les interesa el dinero, sin embargo no bajarán la guardia, pidieron que el gobierno reconsidere la situación que viven las comunidades.

Para finalizar reafirmaron la intromisión del senador Salomón Jara en San Melchor Betaza, la omisión de Azael Santiago Chepi, Griselda Sosa, Adelfo Regino Montes para atender la problemática en su municipio.

