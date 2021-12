Dirigentes de MORENA se reúnen con Diputado Federal Armando Contreras Castillo

-Evaluaron el avance de la recolección de firmas y cumplir con la ratificación de mandato del Presidente de la República.

Redacción

Santa María Tonameca, Oaxaca.- En Santa María Tonameca, municipio de la Costa Oaxaqueña, dirigentes de MORENA se reunieron con el diputado federal Armando Contreras Castillo, para evaluar el avance de la recolección de firmas y cumplir con la ratificación de mandato del Presidente de la República.

Los asistentes reafirmaron el compromiso de defensa de los ideales de la cuarta transformación, para que dicho proyecto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe impulsando el desarrollo de los pueblos en todo México.

En dicho acto los militantes de este instituto político agregaron que se estan recabando las firmas para que con mayor autoridad moral el Presidente de la República siga hasta concluir con su mandato, mismo que debe ser ratificado en las urnas el próximo 27 de marzo.

Cómo parte del encuentro con el legislador federal, los habitantes no desaprovecharon la oportunidad de expresar las necesidades que existen entre la población, resaltando la importancia de la inclusión de la comunidad costeña en la puesta en marcha de la super carretera, además de poder ayudar a la solución de los conflictos agrarios de representación comunal.

En ese sentido el legislador agradeció el apoyo de Santa María Tonameca al proyecto de la 4T, además de comprometerse al acompañamiento de la gestión que implique mejorar las condiciones de vida de la región costeña.

El también aspirante a la gubernatura de Oaxaca, aseguro que los Oaxaqueños deben contar con un gobierno que garantice alimentos bastos para la población, atención a la salud, clínicas con equipo médico, doctores y medicinas, primordialmente, que la educación sea un derecho no un privilegio, es decir que todos tengan la oportunidad de cursar hasta una carrera universitaria y buenos servicios en sus comunidades.

Lo anterior fue presentado a los asistentes como parte de la estrategia que busca impulsar a Contreras Castillo a la gubernatura local.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario