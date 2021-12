Diputados de MORENA manifiestan respaldo a Daniel Méndez Sosa

-Manifestaron que la decisión de la Sala Regional Xalapa del TEPJF fue una arrebato al anular el triunfo del candidato de MORENA en Salina Cruz.

Mario Romero/Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La fracción parlamentaria de MORENA en el Congreso Local, se pronunció en contra de la resolución de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que determinó quitar el triunfo a Daniel Méndez Sosa en el municipio de Salina Cruz.

La Coordinadora de MORENA y Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Laura Estrada Mauro manifestó que los legisladores brindan su total respaldo a quien fuera candidato de este instituto político en la contienda electoral del pasado 6 de junio en Salina Cruz, este hecho lo calificaron como un arrebato de parte del tribunal federal.

Señaló que la Sala Superior del Tribunal debe enmendar la determinación de la Sala Regional Xalapa, para que se mantenga la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), en dónde ratificó el triunfo de Daniel Méndez Sosa en la elección del 6 de junio, en dónde la población decidió por medio de su voto dar el triunfo a MORENA.

Agregó que la Sala Regional actuó de manera equivocada, por ello es que hicieron este pronunciamiento a favor de Daniel Méndez Sosa y en contra de la decisión de los magistrados de la Sala Regional Xalapa, asimismo otros legisladores dijeron estar de acuerdo con el posicionamiento de la bancada de MORENA en el Congreso Local.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario