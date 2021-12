Declaran vacante diputación de Gustavo Díaz; convocarán a elección extraordinaria

-El que fuero Diputado Electo por el Distrito 01, no se presentó a tomar protesta debido a que permanece recluido en un penal federal en el estado de Michoacán.

Mario Romero/Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Será en la próxima sesión del Congreso del Estado, cuando la Mesa Directiva convoque a una elección extraordinaria para elegir al Diputado Local que representará al distrito 01 con cabecera en Acatlán de Pérez Figueroa, así lo manifestó la Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Laura Estrada Mauro.

La coordinadora parlamentaria de MORENA comentó que el plazo para que se presentara y rindiera protesta el Diputado Electo Gustavo Díaz Sánchez venció el pasado 26 de noviembre, motivo por el cual se convocará a una elección extraordinaria, misma que deberá ser organizada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), ya que se trata de un cargo local.

Señaló que al no rendir protesta, se declarará vacante la diputación del distrito local 01, por lo que es necesario convocar a una elección extraordinaria, ya que el suplente perdió la vida por Covid, por esta razón es que no hay nadie que ocupe ese espacio, el cual corresponde al principio de mayoría relativa, es decir, fue electo por el voto directo de la ciudadanía.

Y es que vale la pena recordar que el legislador fue detenido el pasado 4 de noviembre en el municipio de Fortín, Veracruz, además de acuerdo a información oficial, se encuentra recluido en un penal federal en el estado de Michoacán, lo cual le impidió rendir protesta, aún cuando solicitó realizar este acto vía remota.

