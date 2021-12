Cuantifican los SSO cinco nuevos contagios y 193 casos activos de COVID-19

-Suman cinco mil 587 muertes

-La red medica al 22.3% de ocupación, con mayor porcentaje en la Mixteca

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de noviembre de 2021.- Al corte de este lunes, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), registran una disminución de casos activos de COVID-19, al pasar de 226 registrados el 28 de noviembre, a 193 este 29, en 50 municipios.

Esta misma tendencia se dio respecto a los casos nuevos, al iniciar la semana con cinco contagios notificados en las últimas 24 horas, con esta cifra Oaxaca alcanzó los 83 mil 142 positivos acumulados, al igual que una defunción más, que suman cinco mil 587 decesos.

De los cinco casos nuevos de COVID-19 cuantificados este 29 de noviembre, Santa Lucía del Camino reportó dos pacientes, mientras que El Espinal, Oaxaca de Juárez y Santiago Juxtlahuaca una notificación cada uno.

La red hospitalaria global es de 22.3% de ocupación, con mayor número de pacientes en la Mixteca al reportar 45.7% de saturación, seguido de Valles Centrales con 26.9%, Tuxtepec con 20.6%, Istmo con 11.9%, Costa 12.7%, y Sierra 0%.

El Sector Salud oaxaqueño tiene disponible 328 camas de un total de 422 para la atención a la pandemia, así como tres hospitales al 100% de su ocupación, hay 10 nuevos hospitalizados.

La entidad tiene acumulado un total de 154 mil 366 notificaciones, 65 mil 343 son negativos, cinco mil 881 están como sospechosos y 77 mil 362 se han recuperado.

Por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales contabiliza 50 mil 481 confirmados, dos mil 478 defunciones y 134 activos; Istmo 11 mil 780 confirmados, mil 197 fallecimientos y siete activos; Tuxtepec cinco mil 659 confirmados, 556 muertes y 11 activos; Costa cinco mil 849 confirmados, 469 defunciones y 26 activos; Mixteca seis mil 432 confirmados, 571 fallecimientos y 11 activos; Sierra dos mil 941 confirmados, 316 muertes y cuatro activos.

La institución insiste nuevamente en la importancia de la implementación de las medidas preventivas como el uso correcto del cubrebocas, mantener la sana distancia evitando los lugares concurridos y el lavado de manos, “mantener la incidencia baja de casos de COVID-19 es responsabilidad de todas y todos”.

